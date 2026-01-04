Meio que por acaso ou talvez pela estranha sincronicidade dos sentimentos que se irmanam, fui convidada para participar de um painel de debates sobre um filme que estreará em janeiro nos cinemas. “Jovens Mães” foi vencedor do prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Cannes e, aos meus olhos de leiga, mas admiradora da Sétima Arte, tem tudo para conquistar muitos outros prêmios. Dirigido pelos consagrados cineastas belgas, os irmãos Dardenne, o filme conta as experiências de cinco adolescentes, emocional e economicamente vulneráveis, moradoras de uma casa de acolhimento, diante da gravidez precoce.

Guardadas as devidas proporções, embora ambientado na Bélgica, poderia (im)perfeitamente se passar no Brasil. Não vou dar spoilers, porque entendo que é preciso assisti-lo, de preferência no cinema, onde a imersão de imagem e som é capaz de vencer a quarta parede e nos transportar para uma realidade que é mais próxima do que gostaríamos. Sugiro atenção especial à peculiar trilha sonora, cujas notas, mesmo passados alguns dias, ainda parecem ressoar aos meus ouvidos.

Creio que durante toda minha vida estive em contato com crianças e adolescentes abrigados, mesmo quando eu mesma ainda nem era adulta, em atividades de voluntariado. A delicada, porém, potente, narrativa do filme, transportou-me para dentro de muitos relatos que ouvi e situações que acompanhei, arrancando-me lágrimas.