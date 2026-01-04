No dia 31 de dezembro, o relógio não marca apenas a passagem do tempo. Ele denuncia. Denuncia que muita promessa nasce morta, que muito abraço é apenas coreografia social e que beijo, ah, beijo… há os que já vêm com data de traição embutida. É o réveillon da hipocrisia cordial, essa instituição nacional que não precisa de CNPJ.

À meia-noite, todo mundo vira especialista em si mesmo. O sujeito que passou o ano inteiro sendo bruto, agressivo, dono da razão e do grito fácil, agora jura — com a mesma boca que xingou — que vai mudar. Promete ser outro homem, mais calmo, mais humano. Mas curiosamente essa conversão só acontece diante do espelho ou da plateia. Em casa, na intimidade da fraqueza feminina e dos filhos indefesos, o velho personagem segue em cartaz, com sessões diárias e violência sem intervalo.

Há também os profissionais do adiamento. Esses são artistas refinados. Dizem que o ano não começa agora. Começa depois do Carnaval — que em 2026 será entre 16 e 18 de fevereiro, anotem. Ou melhor: depois da Quaresma, porque ninguém muda nada em tempo de sacrifício. Aí vem a Páscoa, que cai em 5 de abril, e a coisa fica delicada. Talvez seja melhor esperar o Dia das Mães. Mãe inspira mudança. Mas logo depois tem São João, e ninguém larga o milho cozido por causa de promessa. O ano vai escorrendo pelo calendário como cerveja quente no copo de plástico.