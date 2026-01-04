Um homem e uma mulher foram presos em flagrante pela Polícia Militar (PM), na manhã deste sábado (3), no bairro Ferradura Mirim, em Bauru, com um Gol furtado momentos antes em Pederneiras. O veículo já estava sem estepe, bateria e central multimídia. Um terceiro suspeito conseguiu fugir e não foi localizado.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), após receber a informação sobre o furto do automóvel no município vizinho, equipe da PM de Bauru iniciou diligências e avistou o Gol em uma rua no Ferradura Mirim. Os três ocupantes tentaram fugir, mas um homem de 33 anos e uma mulher de 28 anos acabaram detidos.

O primeiro admitiu o furto mediante arrombamento e uso de chave micha e disse que trocaria o veículo por entorpecentes em Bauru. Já a mulher, prima dele, negou o furto e disse que havia sido contratada para um programa sexual pelo homem que dirigia o Gol - e que acabou conseguindo fugir - em troca de drogas.