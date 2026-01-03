O 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) capturou, na tarde desta sexta-feira (2), um homem procurado pela Justiça por crimes de roubo, furto e tráfico de drogas, durante patrulhamento em Bauru.

A prisão ocorreu por volta das 16h30, no bairro Parque Roosevelt. Segundo a Polícia Militar (PM), a equipe realizava patrulhamento de ações especiais quando percebeu que o suspeito tentou fugir ao notar a aproximação da viatura, entrando rapidamente em um imóvel. Os policiais realizaram o acompanhamento e conseguiram alcançá-lo e detê-lo.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o homem possuía três mandados judiciais em aberto, entre eles de prisão e de internação, relacionados aos crimes de furto e roubo, previstos nos artigos 155 e 157 do Código Penal, além de tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei de Drogas.