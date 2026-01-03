Vamos para o 26º ano do Terceiro Milênio e a única certeza é que o futuro continua em grande parte tão imprevisível quanto sempre foi. Melhor é recolher lembranças, como aconselhava Jorge Luís Borges. "Que importa o tempo já ter passado se nele houve uma plenitude, um êxtase, uma tarde". Em algum momento o passado esteve a serviço dos prazeres da alma.

Depois da guerra no século passado, a previsão tornou-se um grande negócio. Milhares de pessoas no mundo vivem de fazer previsões sobre todos os temas.

A princípio, profecia significava palavra divina. Os profetas bíblicos não eram profetas porque previam acontecimentos, mas porque traziam uma mensagem de Deus. Da mesma forma, na tradição islâmica, Maomé foi o profeta por falar em nome de Alá, não por prever fatos. Como o futuro se insinuava na ideia do profeta, com o tempo, "profético" passou a ser sinônimo de "previsão".

Quem toma uma decisão no trabalho, quem faz um investimento financeiro ou decide apostar na Megasena, deve ter no mínimo a sensação de que está nas malhas de uma temível e silenciosa besta chamada Futuro que pode, num toque, desfazer os planos mais bem elaborados. Saber o que tal monstro esconde é a chave para o sucesso ou o fracasso em todos os nossos projetos de longo prazo. Nenhum outro conhecimento é tão importante ou tão difícil de ter.

O profeta da era moderna é um pouco diferente daqueles que conhecemos como videntes, cartomantes e astrólogos. Existe a previsão como ciência. Há físicos que preveem terremotos, erupções vulcânicas, meteoros e passagens de cometas. Demógrafos e estatísticos estudam a população futura e a idade com que as pessoas poderão adoecer e morrer. Batalhões de estrategistas em administração e mercado ganham a vida aconselhando empresas a adaptar seus métodos de trabalho a um mundo em mutação. Os governantes, no limiar de um novo ano, aparecem para nos prometer um porvir cor de rosa, nunca antes visto na história deste país.