A mulher de 34 anos suspeita de envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida na tarde da última segunda-feira (29), no residencial Nova Bauru, em Bauru, apresentou-se nesta quinta-feira (1) no plantão policial. Ela estava com a prisão temporária decretada e foi conduzida a uma unidade prisional. O segundo suspeito, de 44 anos, já havia sido preso em flagrante. O homem vítima do crime, de 57 anos, foi atingido por facadas no tórax e teve a traqueia perfurada e foi socorrido em estado grave.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, imagens de câmeras de segurança registraram a entrada e a saída do casal do imóvel da vítima logo após o crime. Na saída, o homem carregava duas sacolas. Na sequência, o dono da residência aparece nas imagens ferido, e cai na calçada. Ele foi socorrido pelo Samu.

O suspeito, L.G.B.F., 44 anos, foi localizado por equipes da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) em sua casa, no mesmo bairro. Uma das sacolas, além das roupas usadas por ele na ação, que estavam de molho em um tanque, foram apreendidas.