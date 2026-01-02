Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na manhã desta quinta-feira (1), no Jardim Country Club, em Bauru. Isso porque foi visto tentando descartar uma bolsa com drogas, durante patrulhamento, informa a Polícia Militar (PM). A equipe foi acionada via Centro de Operações da PM (Copom) para averiguar denúncia de indivíduo armado em um veículo.

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), ao chegarem ao local indicado, os policiais avistaram vários indivíduos em frente de uma residência. Um deles, ao notar a viatura, jogou uma bolsa preta no chão e tentou se afastar calmamente, sendo abordado em seguida, consta do documento.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, dentro da bolsa dispensada, os policiais localizaram 27 eppendorfs e quatro microtubos com substância semelhante à cocaína, três pedras aparentando ser crack e R$ 320 em dinheiro, em notas de pequeno valor.