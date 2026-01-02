Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, na manhã desta quinta-feira (1), no Jardim Country Club, em Bauru. Isso porque foi visto tentando descartar uma bolsa com drogas, durante patrulhamento, informa a Polícia Militar (PM). A equipe foi acionada via Centro de Operações da PM (Copom) para averiguar denúncia de indivíduo armado em um veículo.
Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), ao chegarem ao local indicado, os policiais avistaram vários indivíduos em frente de uma residência. Um deles, ao notar a viatura, jogou uma bolsa preta no chão e tentou se afastar calmamente, sendo abordado em seguida, consta do documento.
Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, dentro da bolsa dispensada, os policiais localizaram 27 eppendorfs e quatro microtubos com substância semelhante à cocaína, três pedras aparentando ser crack e R$ 320 em dinheiro, em notas de pequeno valor.
O suspeito afirmou que as drogas não lhe pertencem e que o dinheiro seria fruto de seu trabalho como funileiro. Diante do risco de fuga, foi necessário o uso de algemas, acrescentou a corporação. O material apreendido foi encaminhado para perícia, que confirmou a presença dos entorpecentes.
A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Bauru e segue para apuração dos fatos.