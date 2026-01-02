02 de janeiro de 2026
Baep prende dois após roubo de carro na virada do ano em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Baep/Divulgação
Suspeitos foram conduzidos ao plantão policial e presos em flagrante; o veículo foi devolvido ao proprietário
Policiais militares do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) prenderam em flagrante, no início da madrugada desta quinta-feira (1), primeiro dia de 2026, dois homens em um carro que havia sido roubado momentos antes, em Bauru.

A dupla foi abordada por uma equipe em patrulhamento na avenida Engenheiro Hélio Police, no Jardim Redentor, por volta da 1h, após o Copom informar sobre o roubo de um Renault Sandero de cor prata.

Segundo o Baep, os dois ocupantes admitiram participação no crime e denunciaram o envolvimento de um terceiro homem, que não foi localizado. Ambos foram conduzidos ao plantão policial e presos em flagrante. O veículo foi devolvido ao proprietário.

