Os trabalhos do Corpo de Bombeiros de Bauru para localizar o corpo de Dagmar Grimm Streger, de 76 anos, está sendo mais difícil e demorado do que o esperado pelas equipes de resgate.

O desaparecimento da idosa é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte) pela Polícia Civil, que também está no local. As equipes seguem atuando nesta quinta (1º) em uma área rural do bairro Rio Verde, em Bauru, onde há um poço desativado com cerca de 30 metros de profundidade, entre a casa da vítima e a residência dos caseiros presos, conforme o JCNET divulgou.

De forma extraoficial, os suspeitos teriam informado que o corpo de ‘Dona Dagmar’, como era conhecida, foi jogado no local. Porém, durante o interrogatório formal, ambos optaram por permanecer em silêncio.