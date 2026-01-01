Os trabalhos do Corpo de Bombeiros de Bauru para localizar o corpo de Dagmar Grimm Streger, de 76 anos, está sendo mais difícil e demorado do que o esperado pelas equipes de resgate.
O desaparecimento da idosa é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte) pela Polícia Civil, que também está no local. As equipes seguem atuando nesta quinta (1º) em uma área rural do bairro Rio Verde, em Bauru, onde há um poço desativado com cerca de 30 metros de profundidade, entre a casa da vítima e a residência dos caseiros presos, conforme o JCNET divulgou.
De forma extraoficial, os suspeitos teriam informado que o corpo de ‘Dona Dagmar’, como era conhecida, foi jogado no local. Porém, durante o interrogatório formal, ambos optaram por permanecer em silêncio.
Segundo o delegado Alexandre Protopsaltis, responsável pela investigação, máquinas foram mobilizadas para escavações no entorno do poço. “Estamos trabalhando com todas as possibilidades. Ainda não localizamos o corpo, mas seguimos com as buscas”, afirmou. Equipamentos cedidos pela Prefeitura de Bauru são utilizados para encontrar o corpo.
O poço também levantou suspeitas durante as investigações, que contaram com o uso de drone para avaliar a área.
A ideia era levantar, por exemplo, movimentação de terra que pudesse apontar a localização da vítima. Além de latrocínio, o trabalho apura o crime de ocultação de cadáver.
Dagmar morava sozinha em um sítio, enquanto um casal residia em outra casa da mesma propriedade. Durante as diligências iniciais, a Polícia Civil constatou que o veículo da idosa, um Fiat Strada, havia desaparecido e que os suspeitos deixaram o local às pressas, em condições que levantaram suspeitas.
O carro foi localizado posteriormente em Tatuí, onde teria sido trocado por uma caminhonete S10. Depois, os investigados voltaram a negociar o veículo, desta vez por um GM Astra. O casal acabou preso no dia 24 de dezembro, em Salto do Itararé, no Paraná, durante uma tentativa de nova troca.
Dagmar Grimm Streger tinha 76 anos, vivia sozinha no local. Amigos relataram à polícia que ela vinha enfrentando conflitos com o casal de caseiros e suspeitavam de extorsões. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer completamente o caso.