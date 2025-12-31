Desde 23 de dezembro, quando reeducandos de todo o estado foram beneficiados com a saída temporária de final de ano, 131 descumprimentos a regras do benefício foram registrados pelos Batalhões de Polícia Militar (PM) de Bauru, Marília, Jaú, Ourinhos e Lins, além do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep), com o total de 34 presos que retornaram ao sistema prisional até a tarde desta quarta-feira (31). As informações são da Polícia Militar (PM).

Somente nesta quarta-feira, 18 ordens de recaptura de presos que foram flagrados pela PM nos últimos dias desrespeitando as condições impostas para a "saidinha" foram encaminhadas pelo Judiciário à corporação, após a revogação do benefício, e dois foram localizados e detidos, nas cidades de Arealva e de Itapuí. Nesses casos, os detentos seguem direto para o sistema prisional, sem a necessidade de serem apresentados no plantões policiais.

A região de Bauru lidera o total de descumprimentos das regras da saída temporária, com 57 casos e 18 prisões pelo Batalhão da PM, sendo uma em flagrante (por outros crimes), e 39 casos e uma prisão em flagrante pelo Baep. Depois vem Ourinhos, com 13 registros de descumprimento e cinco prisões (uma em flagrante); Lins, com oito casos e quatro prisões; Marília, com sete casos e quatro prisões; e Jaú, com sete casos e duas prisões em flagrante.