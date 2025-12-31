Bauru vive uma quarta-feira (31) de funcionamento diferenciado no comércio por conta da véspera de Ano Novo. Lojas e supermercados adotam horários especiais hoje e permanecerão fechados no feriado de 1 de janeiro, quando apenas serviços essenciais e cinemas funcionarão na cidade.
Na região central, o comércio atende hoje das 9h às 17h. Já os supermercados funcionam até as 19h, conforme o horário definido por cada estabelecimento. A orientação é para que os consumidores se programem para evitar imprevistos, já que não haverá funcionamento no dia seguinte.
Nos shoppings centers, o atendimento também ocorre em horário reduzido. O Bauru Shopping abre nesta quarta-feira das 10h às 18h, com fechamento total das lojas na quinta-feira (1), mantendo apenas as salas de cinema em funcionamento. O Boulevard Shopping segue o mesmo modelo, atendendo hoje das 10h às 16h e fechando as lojas no feriado. Por lá, a abertura das lojas da praça de alimentação e de lazer é facultativa.
De acordo com informações da Associação Paulista de Supermercados (Apas), todos os supermercados, inclusive os que operam 24 horas, permanecerão fechados no dia 1 de janeiro. Na sexta-feira (2), parte do comércio do Calçadão retoma as atividades a partir das 9h. Outras lojas podem abrir as portas a partir das 12h, já que o horário é facultativo.
A Defesa Civil do Estado alerta para a previsão de instabilidade climática entre quinta-feira (1) e domingo (4), com risco de tempestades, rajadas de vento e queda de granizo. A recomendação é evitar áreas alagadas, não se abrigar sob árvores durante chuvas fortes e acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 em caso de emergência.