Bauru vive uma quarta-feira (31) de funcionamento diferenciado no comércio por conta da véspera de Ano Novo. Lojas e supermercados adotam horários especiais hoje e permanecerão fechados no feriado de 1 de janeiro, quando apenas serviços essenciais e cinemas funcionarão na cidade.

Na região central, o comércio atende hoje das 9h às 17h. Já os supermercados funcionam até as 19h, conforme o horário definido por cada estabelecimento. A orientação é para que os consumidores se programem para evitar imprevistos, já que não haverá funcionamento no dia seguinte.

Nos shoppings centers, o atendimento também ocorre em horário reduzido. O Bauru Shopping abre nesta quarta-feira das 10h às 18h, com fechamento total das lojas na quinta-feira (1), mantendo apenas as salas de cinema em funcionamento. O Boulevard Shopping segue o mesmo modelo, atendendo hoje das 10h às 16h e fechando as lojas no feriado. Por lá, a abertura das lojas da praça de alimentação e de lazer é facultativa.