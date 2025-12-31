Parecia agosto. Parecia outro país, daqueles nos quais os ciclones são usuais. Parecia surreal, só que não era. Era dia dez de dezembro e era na cidade de São Paulo. A gosto do caos, talvez. O dia, que amanheceu quente, tinha sol entre nuvens, enquanto o vento ainda soprava leve. De uma hora para outra, porém, começou uma ventania forte, balançando violentamente as copas das árvores. Portas e janelas tiveram que ser fechadas às pressas, porque as coisas mais leves, literalmente, começaram a voar dentro de casa.

Em poucas horas o estrago estava feito. Árvores imensas, talvez comprometidas pela ação de cupins, pelas podas equivocadas, pela supressão de raízes espremidas nas calçadas, foram ao chão. Nunca deixo de lamentar isso, ainda mais em uma cidade que a cada dia perde mais áreas verdes, tanto pelo desrespeito e ignorância de parcela da população, quanto pela sanha pelo dinheiro que destrói em nome de novos arranha-céus. Isso sem esquecer o risco para as pessoas e bens, de serem atingidos.

Além do prejuízo ambiental, milhões de pessoas ficaram sem eletricidade, sem internet, sem condições de trabalhar. Em alguns bairros, a energia não foi reestabelecida mesmo depois de passadas vinte e quatro horas. Em casa, as luzes piscaram muitas vezes, ligando e desligando eletrodomésticos, os quais corremos para tirar da tomada, com receio de queimarem. A internet e o sinal de celular oscilando a ponto de me derrubar da sala virtual em que eu lecionava, mais de três vezes.