A Polícia Civil, em ação coordenada com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e a Secretaria de Políticas para a Mulher, deflagrou, nesta terça-feira (30), a Operação "Ano Novo, Vida Nova - Sem Violência" em todo o estado para o cumprimento de mandados de prisão relacionados a crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. No âmbito do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 4 (Deinter-4), com sede em Bauru, ocorreram 33 prisões.

A operação teve início nesta segunda-feira (29), com a execução de 225 mandados de prisão em todo o estado. Na área do Deinter-4, a ação começou na madrugada desta terça, com mobilização integrada das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) das Seccionais de Bauru, Jaú, Lins, Marília, Ourinhos e Tupã, além do apoio da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) e de todas as unidades da Polícia Civil.

"A ação teve como foco o cumprimento de mandados de prisão contra autores de estupro, feminicídio e violência reiterada contra mulheres", ressalta o Deinter-4, por meio de nota. "Foram empregados 158 policiais e 50 viaturas, resultando na prisão de 33 pessoas, que foram encaminhadas ao sistema prisional", complementa. A unidade não informou quantas prisões ocorreram na região de cada delegacia seccional.

Em Botucatu