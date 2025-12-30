A Polícia Civil, em ação coordenada com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e a Secretaria de Políticas para a Mulher, deflagrou, nesta terça-feira (30), a Operação "Ano Novo, Vida Nova - Sem Violência" em todo o estado para o cumprimento de mandados de prisão relacionados a crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. No âmbito do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 4 (Deinter-4), com sede em Bauru, ocorreram 33 prisões.
A operação teve início nesta segunda-feira (29), com a execução de 225 mandados de prisão em todo o estado. Na área do Deinter-4, a ação começou na madrugada desta terça, com mobilização integrada das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) das Seccionais de Bauru, Jaú, Lins, Marília, Ourinhos e Tupã, além do apoio da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) e de todas as unidades da Polícia Civil.
"A ação teve como foco o cumprimento de mandados de prisão contra autores de estupro, feminicídio e violência reiterada contra mulheres", ressalta o Deinter-4, por meio de nota. "Foram empregados 158 policiais e 50 viaturas, resultando na prisão de 33 pessoas, que foram encaminhadas ao sistema prisional", complementa. A unidade não informou quantas prisões ocorreram na região de cada delegacia seccional.
Em Botucatu
Na área da Delegacia Seccional de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), que fica na região do Deinter-7, a ação resultou no cumprimento de 11 mandados de prisão criminais e de uma prisão em flagrante. "A ação tem caráter preventivo, repressivo, com objetivo de encerrar o ano com vidas protegidas, agressores presos e redução do risco de novas tragédias, garantindo um início de ano mais seguro e em paz para as mulheres paulistas", pontuou a seccional, em nota.