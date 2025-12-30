O novo ano, 2026, está aí e faremos tudo para que ele seja melhor. Ele precisa ser melhor que os anteriores. Por isso, a ordem neste início do novo ano é esperança, é fé, é saúde e verdade. Precisamos combinar com o Universo que este ano tem que ser o ano da paz, o ano da solidariedade, o ano da justiça, o ano da celebração da humanidade, o ano da saúde. Um ano de muita luz. E ele será, se lutarmos por isso, se cuidarmos tanto quanto é necessário cuidar, se olharmos ao nosso redor e ajudarmos quem precisa ser ajudado, se dividirmos o pouco que temos. Conseguiremos, se tentarmos. Isso é solidariedade, é liberdade, ainda que tenhamos que ter em mente que as guerras continuam mundo a fora, que a corrupção aumenta e que o ódio consegue se manter.

Temos que ter esperança e fé de que as coisas vão melhorar. Temos que trabalhar para isso. Se não fizermos nada, tudo continuará como até então.

Então, não desejo muito deste novo ano. Peço apenas o possível: crianças na escola, velhos assistidos, educação e saúde decentes no Brasil e por todo este mundão de Deus; desejo que haja trabalho para todas as pessoas e alimento na mesa de todos, em qualquer lugar; ética e honestidade em todas as atividades do ser humano, principalmente na "política" e conscientização geral de que precisamos preservar a natureza para que o nosso clima não se volte contra nós, como temos visto ultimamente.