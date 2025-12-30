O governo Lula, em outubro passado, escancarou a farsa da política brasileira. Dois ministros, André Fufuca (Esporte, do PP) e Celso Sabino (Turismo, do União Brasil), permaneceram nos cargos mesmo após seus partidos declararem oposição ao Planalto, numa ginástica de lealdades que desafia a lógica.

Acordos espúrios mantêm essa "geleia geral", onde base e oposição se misturam como água suja, sem distinção. A separação de poderes, pilar de qualquer democracia, é uma piada cruel. Executivo e Legislativo barganham ministérios e emendas como se o Brasil fosse um mercado de pulgas, enquanto o Judiciário, ativista e intocável, legisla disfarçado de árbitro. O interesse nacional? Relegado ao último lugar, soterrado por privilégios de uma elite que trata o Estado como herança particular. Somos o "país dos coitadinhos", onde direitos – ou melhor, favores – de poucos prevalecem sobre o bem comum.

Charles-Louis de Montesquieu, que teorizou a separação de poderes, deve se contorcer no túmulo. Em O Espírito das Leis (1748), ele alertou: "Quando o poder legislativo e o executivo se reúnem, não há liberdade." No Brasil, essa fusão é rotina. O Centrão, com sua voracidade, troca apoio por cargos e verbas, enquanto o Planalto cede para evitar CPIs. O resultado é um patrimonialismo descarado, onde o público vira butim privado. Raymundo Faoro, em Os Donos do Poder (1957), descreveu isso como "a fusão do Estado com a sociedade pela dominação burocrática". Décadas depois, sua análise segue cruelmente atual: ministérios viram feudos, e a nação, refém.