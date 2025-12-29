Policiais militares do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) efetuaram a prisão de um homem que foi flagrado traficando drogas enquanto usufruía da saída temporária, neste domingo (28). A ação foi realizada no bairro Fortunato Rocha Lima, em Bauru, durante patrulhamento de rotina do Baep.

De acordo com a equipe, o suspeito empreendeu fuga a pé ao perceber a aproximação da viatura, descartando uma sacola durante o trajeto. Após breve acompanhamento, os policiais conseguiram detê-lo. Na abordagem, foram apreendidos diversos pinos com cocaína e dinheiro em espécie.

Em diligência pelo local onde a sacola havia sido deixada, os policiais localizaram diversas porções de maconha. Ao consultar os sistemas policiais, constatou-se que o abordado possuía antecedentes por furto e roubo (crimes previstos nos artigos 155 e 157 do Código Penal, respectivamente), encontrando-se em gozo do benefício da saída temporária, com registro de descumprimento das condições impostas pela Justiça.