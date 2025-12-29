30 de dezembro de 2025
ELETRÔNICA

Homem é capturado em Bauru após ficar sem bateria na tornozeleira

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Gemini/Ilustrativa/Inteligência Artificial (IA)
O homem foi localizado e conduzido ao plantão policial
O homem foi localizado e conduzido ao plantão policial

Um homem de 30 anos foi capturado pela Polícia Militar (PM) na manhã deste domingo (28), no bairro Parque Jardim Europa, em Bauru, após ficar sem bateria na tornozeleira eletrônica e descumprir as condições da saída temporária concedida pela Justiça.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), os policiais foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) com a informação de que o benefício havia sido suspenso por decisão judicial em razão do descumprimento das regras impostas ao sentenciado.

A determinação judicial ordenou o retorno imediato ao regime de pena anteriormente cumprido. O homem foi localizado e conduzido ao plantão policial.

Após os procedimentos de praxe, ele permaneceu à disposição da Justiça para a realização da audiência de custódia.

