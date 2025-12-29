Um homem de 30 anos foi capturado pela Polícia Militar (PM) na manhã deste domingo (28), no bairro Parque Jardim Europa, em Bauru, após ficar sem bateria na tornozeleira eletrônica e descumprir as condições da saída temporária concedida pela Justiça.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), os policiais foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) com a informação de que o benefício havia sido suspenso por decisão judicial em razão do descumprimento das regras impostas ao sentenciado.

A determinação judicial ordenou o retorno imediato ao regime de pena anteriormente cumprido. O homem foi localizado e conduzido ao plantão policial.