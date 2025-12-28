O Noroeste anuncia a contratação do atacante Marlyson como reforço de peso para a temporada de 2026, quando o clube disputará o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro Série D. O centroavante chega ao Norusca credenciado por números expressivos, rodagem no futebol nacional, experiência internacional e uma temporada de alto nível no cenário brasileiro.
Natural de Rosário (MA), Marlyson nasceu em 17 de dezembro de 1997, tem 28 anos, 1,83m de altura, atua como centroavante e é destro. Revelado pelo Joinville, o atacante se destaca pela força física, intensidade, presença de área e capacidade de decisão.
Antes de acertar com o Noroeste, Marlyson defendeu o Figueirense, onde foi peça importante na campanha do título da Copa Santa Catarina 2025. Foram 12 partidas, 11 como titular, com 5 gols e 1 assistência, encerrando a temporada como artilheiro da equipe. Em 2025, o atacante somou 21 gols, figurando como o quinto maior artilheiro do futebol brasileiro, atrás apenas de Vegetti (Vasco), Kaio Jorge (Cruzeiro), Arrascaeta (Flamengo) e Flaco López (Palmeiras).
No futebol brasileiro, além do Figueirense, Marlyson acumula passagens por clubes tradicionais como São Bernardo, XV de Piracicaba e Ponte Preta, entre outros, o que reforça sua vivência em competições estaduais e nacionais de alto nível.
No exterior, o atacante também defendeu o Metalist e o Vorskla, na Ucrânia, além do Zweigen Kanazawa, do Japão, acumulando experiência internacional e maturidade competitiva.
Motivado com o novo desafio, Marlyson destacou a expectativa para a temporada. - “Tenho 28 anos, sou do Maranhão e já passei por clubes importantes no Brasil e no exterior. Venho de uma temporada onde fui o quinto artilheiro do Brasil. Sou muito grato a Deus por vestir a camisa do Noroeste e chego com muita vontade de trabalhar. Sou um jogador de muita luta, entrega e disposição, e se Deus quiser isso vai se conciliar com muitos gols para ajudar o Norusca no Paulistão e no Brasileiro", destacou o novo atacante do Norusca.