Toda transformação começa quando alguém decide olhar para o outro. Essa atitude, simples e ao mesmo tempo profunda, é o que confere sentido real à sigla ESG, sobretudo ao “S”, que simboliza o social. Em tempos em que sustentabilidade e governança ganham espaço nas agendas corporativas, o pilar social ainda é, muitas vezes, o mais negligenciado. E justamente por isso, o mais urgente.

O “S” é o coração do ESG. Ele revela como uma instituição, seja ela pública, privada ou do terceiro setor, se posiciona diante da desigualdade e das oportunidades desproporcionais que marcam o país. Não se trata de caridade, mas de responsabilidade social e política. Em um Brasil que ainda convive com altos índices de pobreza, exclusão e evasão escolar, falar em ESG sem considerar o impacto humano é esvaziar o conceito. O social não é um adendo — é a base sobre a qual se constrói qualquer projeto de transformação verdadeira.

Na educação, por exemplo, o “S” se manifesta quando o gestor entende que ensinar é também um ato político. Garantir acesso à escola, criar ambientes de pertencimento, ouvir as famílias, acolher a diversidade e promover oportunidades para quem mais precisa são decisões que refletem escolhas de sociedade. Cada bolsa de estudo, cada projeto comunitário, cada espaço de escuta é uma forma concreta de promover equidade. Educação não é apenas transmissão de conhecimento, mas instrumento de justiça social e de cidadania.