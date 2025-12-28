O cultivo do alho está em uma posição de destaque entre os hortifrútis de maior valor agregado cultivados no Brasil, ocupando segundo dados do IBGE, em torno de 13 mil hectares e totalizando uma produção média de 172 mil toneladas. Com custos médios de produção que chegam a R$ 250 mil por hectare, a cultura exige alto investimento, mas oferece retorno proporcional, podendo alcançar faturamentos superiores a R$ 360 mil por ha, com produtividades médias entre 16 e 20 toneladas.

Segundo o engenheiro agrônomo e coordenador de Desenvolvimento de Negócios Nacional da Superbac, Luiz Fernando Ribeiro, trata-se de um segmento formado por produtores altamente tecnificados, que adotam manejo de precisão e parcerias com consultores e instituições de pesquisa para garantir eficiência produtiva. "O produtor de alho é extremamente técnico e busca constantemente ferramentas que tragam mais assertividade, garantia e segurança ao manejo. Quando conseguimos oferecer soluções biotecnológicas que otimizam a nutrição e protegem a planta, geramos valor real", afirma.

Especialmente porque este cultivo tem elevado consumo de fertilizantes, em média, utiliza-se de 3 a 4 ton/há do insumo no plantio. A soja por outro lado usa-se 0,25; 0,3 ton/há no plantio. Então estamos falando de 10 vezes ou mais o consumo de fertilizantes na cultura do alho., por exemplo. "O nutriente mais absorvido por essas plantas é o nitrogênio, essencial para o desenvolvimento foliar, mas que, em excesso, pode favorecer o surgimento de doenças. Daí a importância de se oferecer um manejo com bioinsumos eficiente e na medida certa", destaca o especialista.