É muito importante, antes de qualquer viagem, realizar uma revisão completa no carro focando em pneus (pressão, estepe, desgaste), fluidos (óleo, freio, arrefecimento), freios (pastilhas, discos), sistema elétrico (luzes, bateria) e equipamentos de segurança (triângulo, macaco, chave de roda), com cerca de uma semana de antecedência para garantir a segurança e evitar imprevistos na estrada.

A revisão preventiva antes de viajar é crucial para garantir uma viagem segura e tranquila, evitando surpresas nada legais e gastos extras no meio do caminho.

Ela garante que seu carro esteja em perfeitas condições de funcionamento, o que diminui o risco de acidentes e panes.