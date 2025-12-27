Sejam cicatrizes de acne ou marcas do tempo, o mais importante é manter uma rotina consistente de cuidados, com foco no uso diário de protetor solar - o sol escurece marcas e dificulta a renovação da pele. Além disso, ingredientes como retinoides, vitamina C e ácidos esfoliantes (como o ácido glicólico) ajudam a estimular a renovação celular, uniformizar o tom e suavizar irregularidades ao longo do tempo. Vale conversar com seu dermato sobre cremes com esses ingredientes. Se você tem tendência a acne, evite espremer espinhas e procurar orientação profissional quando as marcas são mais profundas ou persistentes.

Peeling químico: melhora textura e manchas superficiais; microagulhamento: estimula o colágeno e suaviza cicatrizes de acne e rugas finas; laser fracionado: indicado para marcas mais profundas e melhora geral da qualidade da pele.

Mais firmeza

Mantenha hábitos que favoreçam a produção de colágeno, que é a proteína responsável pela sustentação da pele. Entre eles, usar protetor solar todo dia, já que a radiação UV acelera a flacidez, além de adotar uma rotina com ativos que estimulam a renovação, como retinoides, vitamina C e peptídeos. Uma boa alimentação (sem muito açúcar e ultraprocessados), consumo adequado de água e sono de qualidade também ajudam na elasticidade natural da pele. Quando a flacidez já está mais evidente, vale buscar avaliação profissional para identificar o que é perda de colágeno, gordura facial ou desidratação. Um dermatologista pode recomendar tratamentos específicos e acompanhar os resultados de forma segura.