Menos cicatrizes e marcas
Sejam cicatrizes de acne ou marcas do tempo, o mais importante é manter uma rotina consistente de cuidados, com foco no uso diário de protetor solar - o sol escurece marcas e dificulta a renovação da pele. Além disso, ingredientes como retinoides, vitamina C e ácidos esfoliantes (como o ácido glicólico) ajudam a estimular a renovação celular, uniformizar o tom e suavizar irregularidades ao longo do tempo. Vale conversar com seu dermato sobre cremes com esses ingredientes. Se você tem tendência a acne, evite espremer espinhas e procurar orientação profissional quando as marcas são mais profundas ou persistentes.
3 procedimentos estéticos que ajudam a remover marcas:
Peeling químico: melhora textura e manchas superficiais; microagulhamento: estimula o colágeno e suaviza cicatrizes de acne e rugas finas; laser fracionado: indicado para marcas mais profundas e melhora geral da qualidade da pele.
Mais firmeza
Mantenha hábitos que favoreçam a produção de colágeno, que é a proteína responsável pela sustentação da pele. Entre eles, usar protetor solar todo dia, já que a radiação UV acelera a flacidez, além de adotar uma rotina com ativos que estimulam a renovação, como retinoides, vitamina C e peptídeos. Uma boa alimentação (sem muito açúcar e ultraprocessados), consumo adequado de água e sono de qualidade também ajudam na elasticidade natural da pele. Quando a flacidez já está mais evidente, vale buscar avaliação profissional para identificar o que é perda de colágeno, gordura facial ou desidratação. Um dermatologista pode recomendar tratamentos específicos e acompanhar os resultados de forma segura.
3 procedimentos estéticos que podem ajudar:
Ultrassom microfocado: estimula o colágeno em camadas profundas e promove efeito lifting; radiofrequência: aquece as camadas da pele para melhorar firmeza e textura; bioestimuladores de colágeno (como ácido polilático): induzem a produção natural de colágeno ao longo dos meses.
Pele com mais viço
A aparência radiante, hidratada e iluminada vem dos cuidados que reforçam a barreira da pele e mantém a hidratação em dia, incluindo limpeza suave, uso de hidratantes com ingredientes como ácido hialurônico, ceramidas e niacinamida, além de antioxidantes (como vitamina C) que ajudam a uniformizar o tom e aumentar o brilho natural. A proteção solar diária é essencial. Importante: beber água regularmente, dormir bem e evitar excesso de álcool e açúcar, que podem deixar a pele sem vitalidade. Esfoliações leves (físicas ou químicas) feitas com moderação ajudam a remover células mortas, favorecendo textura mais lisa e luminosa.
3 procedimentos estéticos que podem ajudar:
Skinbooster (ácido hialurônico injetável): melhora a hidratação profunda e devolve o viço rapidamente; laser de tonificação ou luz intensa pulsada (LIP): uniformiza o tom e aumenta a luminosidade; peeling de ácido mandélico ou glicólico: renova a pele e devolve o brilho saudável.
Menos celulite
Neste caso, o ideal é combinar hábitos saudáveis com cuidados direcionados. A base inclui boa hidratação, alimentação equilibrada (diminua os ultraprocessados, açúcar e excesso de sal) e prática regular de exercícios, especialmente os que fortalecem pernas e glúteos. Esses hábitos melhoram a circulação, reduzem a retenção de líquidos e ajudam a suavizar o aspecto "ondulado" da pele. Lembre-se de que celulite é comum e não depende apenas do peso, ou seja, fatores hormonais e genéticos influenciam bastante. Quando o incômodo é maior, vale procurar um dermatologista para avaliar seu tipo de celulite e indicar o tratamento mais eficaz.
3 procedimentos estéticos que podem ajudar:
Radiofrequência: melhora firmeza e circulação, suavizando ondulações; subcisão: indicada para celulite mais profunda, quebra fibroses que puxam a pele; ondas de choque: estimulam o colágeno e ajudam a reduzir irregularidades na superfície da pele.
Menos estrias
Para melhorar a aparência das estrias, foque na hidratação e na estimulação de colágeno. Manter a pele sempre bem hidratada com produtos ricos em ácido hialurônico, ceramidas e óleos vegetais ajuda a aumentar a elasticidade e prevenir novas rupturas. É importante entender que estrias fazem parte da vida de muita gente e dificilmente desaparecem por completo, mas podem melhorar bastante em textura, largura e coloração.
3 procedimentos estéticos que podem ajudar:
Laser fracionado: estimula o colágeno e melhora a textura das estrias; microagulhamento: induz colágeno e suaviza estrias largas ou antigas; peeling químico médio: promove renovação intensa da pele e melhora o contraste das estrias.
Aproveito para deixar um agradecimento genuíno a você, que me acompanhou por aqui todo o ano. Que 2026 chegue cheio de luz! Um forte abraço e até o próximo domingo!
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027