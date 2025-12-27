O Réveillon carrega um simbolismo especial. Não é apenas uma virada de calendário, é uma pausa consciente para fechar ciclos e abrir espaço para o novo. E, curiosamente, esse movimento começa muito antes do brinde da meia-noite, começa quando abrimos a mala.

Arrumar a mala para o Ano Novo pede mais do que organização: pede intenção. O excesso pesa, ocupa espaço e tira a leveza que esse momento pede. Por isso, o primeiro passo é simples e essencial: definir o destino, o clima e o tempo de permanência. Com essas respostas em mãos, a mala deixa de ser um desafio e passa a ser uma escolha.

O ideal é pensar em looks completos, planejados por dia e ocasião. Réveillon costuma misturar descanso, encontros, celebrações e, claro, a noite da virada. Peças versáteis, de tecidos leves e que conversem entre si facilitam combinações e evitam o famoso "levar por garantia". Menos quantidade, mais funcionalidade.