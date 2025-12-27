Entre as várias tarefas de fim de ano sugiro que deixe um espaço na agenda para fazer o balanço financeiro de sua casa. Seria importante que a data de corte fosse dia 31 de dezembro. Faça o seguinte: de um lado elenque o que você tem. São exemplos: saldo bancário, uma aplicação financeira, um imóvel, um carro, enfim, tudo que lhe pertence mesmo que não ainda esteja quitado. Apure quanto valem todos estes bens (ativos) no mercado. Não desconte eventual financiamento. Isso fará parte de seu passivo. Do outro lado coloque tudo que você deve. São exemplos: fatura aberta do cartão de crédito, a soma das prestações de um financiamento qualquer, o saldo devedor do financiamento da casa própria, enfim, tudo que constituem seus compromissos financeiros com terceiros. Esses são seus passivos. A diferença entre ativos e passivos, é a sua situação líquida, o seu verdadeiro patrimônio.

Criando ou destruindo valor?

Com seu patrimônio apurado agora ficará fácil de periodicamente você avaliar se ele cresce, portanto está criando valor, ou se ele caiu, ou seja, destruindo valor. Faça isso pelo menos a cada três meses. Suas escolhas é que definirão se sua vida financeira prospera ou se você sempre anda para trás. Vale à pena apurar.