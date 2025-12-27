Entre as várias tarefas de fim de ano sugiro que deixe um espaço na agenda para fazer o balanço financeiro de sua casa. Seria importante que a data de corte fosse dia 31 de dezembro. Faça o seguinte: de um lado elenque o que você tem. São exemplos: saldo bancário, uma aplicação financeira, um imóvel, um carro, enfim, tudo que lhe pertence mesmo que não ainda esteja quitado. Apure quanto valem todos estes bens (ativos) no mercado. Não desconte eventual financiamento. Isso fará parte de seu passivo. Do outro lado coloque tudo que você deve. São exemplos: fatura aberta do cartão de crédito, a soma das prestações de um financiamento qualquer, o saldo devedor do financiamento da casa própria, enfim, tudo que constituem seus compromissos financeiros com terceiros. Esses são seus passivos. A diferença entre ativos e passivos, é a sua situação líquida, o seu verdadeiro patrimônio.
Criando ou destruindo valor?
Com seu patrimônio apurado agora ficará fácil de periodicamente você avaliar se ele cresce, portanto está criando valor, ou se ele caiu, ou seja, destruindo valor. Faça isso pelo menos a cada três meses. Suas escolhas é que definirão se sua vida financeira prospera ou se você sempre anda para trás. Vale à pena apurar.
Evite o endividamento
As famílias devem fazer um esforço para evitar o endividamento financeiro. Para que isso seja realidade é preciso gastar dentro do limite da renda. Trata-se de contemplar a qualidade de vida, e para tanto a boa gestão financeira do lar, é um dos importantes caminhos. Assuma o controle financeiro de sua casa.
Poupar primeiro, gastar depois
Quem consegue acumular riqueza é quem primeiro poupa e depois gasta. A lógica é simples: considerando que nossa propensão para gastar é elevada, esperar pagar por tudo que desejamos para depois guardar uma parte da renda, não vai funcionar. Fatalmente faltará dinheiro. Então inverta: recebeu sua renda, separe um valor e guarde. Por menor que seja o valor, você criará hábito de poupar e quando menos perceber terá acumulado um bom valor.
Conhecimento financeiro
Este é um tabu que as pessoas devem quebrar. Muitos falam: “não entendo de finanças”, “estas aplicações financeiras são complicadas”, enfim, são várias as desculpas, contudo, é preciso adquirir conhecimento financeiro e aprender conceitos básicos para o melhor destino do seu suado dinheiro. Também vale consultar especialistas. O indicativo é: ter uma nova atitude ao lidar com o dinheiro.
Descomplicando a Economia: o quer dizer a expressão Céteris Páribus?
Esta expressão em latim significa “permanecendo constantes todas as demais variáveis”. Esta condição é muito utilizada para avaliar a relação entre uma variável e outra sem que haja interferência de uma terceira variável. Exemplificando: podemos afirmar que se o preço da carne cair haverá aumento da demanda por este produto. Agora, se a variável preferência interferir neste modelo, não necessariamente isso vai ocorrer, afinal, para um vegetariano esta queda em nada mudará seu comportamento de consumo. Assim dizemos: o preço da carne caiu, a demanda crescerá, céteris páribus, ou seja, que nenhuma outra variável interfira nesta relação.
Mude já, mude para melhor!
Nesta última semana do ano priorize o que é essencial, evite o estresse e mantenha uma convivência saudável com seus familiares e amigos. Mude já, mude para melhor!