O fim do ano é pesado para todo mundo, e muitos são tomados por sentimentos como inadequação, angústia, fracasso, projeção, regressão, irritação, como se sentissem num fio de esgotamento que pede pausa.

Para cada um o ano teve um significado, e independente como nos organizamos e entendemos as nuances das festas, e onde cada um vai passar a virada, o balanço do fim de ano torna-se inevitável uma vez que os calendários sempre nos levam a esta pausa que muda a agenda.

O ano de 2025 está chegando ao fim. O que ficou deste ano que passou dentro de cada um de nós?

Existem os que passam com os familiares, os que viajam, os que se ausentam, os que dormem, os que tricotam os parentes que não estão por perto projetando suas faltas neles, os que acusam o que acham problemático para esconder os próprios devaneios, os que justificam sua língua mordaz numa equivocada correção, e os que decidem por uma comemoração mais íntima - que desejam boas festas a todos e se ausentam para não continuar sendo o bode expiatório dos que não tiveram a coragem de se olhar.

Cada um sabe de si, mas diante de um ano que termina e outro que começa, penso que a melhor reflexão seja não se culpar pelos problemas e julgamentos dos outros, tendo a coragem de enxergar os próprios problemas e sendo capaz de tomar a decisão de entender seu lugar de pertencimento, consigo, e depois com os outros.

Seja como e com quem decidimos passar as festas, que possamos nos atender, dando espaço para pensar o que não queremos que esteja conosco em 2026 no que diz respeito aos próprios desejos e ao comportamento dos outros, sobre o que permitimos que os outros façam a nós.