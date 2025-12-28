É difícil chegar em Fortim, na porção leste do litoral do Ceará, e não se surpreender de cara. A avenida principal, que liga a rodovia ao centro, é toda calçada com piso intertravado coloridinho, e o canteiro central é decorado com vasos floridos. Escolas, ginásios esportivos, unidades de saúde e o cemitério parecem bem cuidados. Coisa rara de se ver nos interiores do Brasil.

A 135 km de Fortaleza, Fortim ocupa uma porção de terra entre os rios Piranji e Jaguaribe - este último, importantíssimo para a história e o desenvolvimento por ter abrigado o maior porto da região. Com pouco mais de 17 mil habitantes, é vizinha de Aracati e da sua famosa praia de Canoa Quebrada, mas bem menos movimentada e ocupada.

O porquê disso o turista logo percebe, especialmente ao passear de barco pelo rio Jaguaribe (R$ 450 por 2h): o município é, historicamente, refúgio dos ricaços do estado.