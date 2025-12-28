Celebrar a Festa da Sagrada Família é voltar o nosso olhar para o lar de Nazaré e, ao mesmo tempo, para as nossas próprias famílias. Jesus, Maria e José não formaram uma família idealizada ou distante da realidade. Pelo contrário, viveram desafios concretos, medos, trabalho, deslocamentos e inseguranças - experiências muito próximas daquilo que tantas famílias vivem hoje.

A primeira leitura, do Livro do Eclesiástico (cf. Eclo. 3,3-7.14-17a), recorda-nos a importância das relações entre pais e filhos, marcadas pelo respeito, pela gratidão e pelo cuidado, especialmente na velhice: "Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive". (cf. Eclo 3,12.14). Honrar pai e mãe não é apenas cumprir um mandamento, mas reconhecer que a vida é dom e que a família é o primeiro espaço onde aprendemos a amar, perdoar e servir. Em uma sociedade que muitas vezes descarta os idosos, a Palavra de Deus nos chama à compaixão e à responsabilidade.

São Paulo, na Carta aos Colossenses (cf. Cl. 3,12-21), apresenta um verdadeiro "manual" para a vida familiar e comunitária: misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência e, sobretudo, o amor, que é o vínculo da perfeição: "Acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição". (cf. Cl 3,14). Não se trata de relações de dominação, mas de cuidado mútuo. Pais, filhos, esposas e maridos são chamados a viver relações que edificam, que não ferem nem desanimam, mas geram vida e esperança.