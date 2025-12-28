Praticar atividades físicas faz bem para a saúde em qualquer idade, desde que com liberação médica. Mas após os 60 anos, um exercício em especial é apontado por especialistas como essencial para manter o bem-estar: o treinamento com pesos.
Com o tempo, os músculos se modificam e enfraquecem, o que também afeta os ossos. Um processo que atinge principalmente as mulheres, devido à menopausa. E a falta de massa muscular pode levar a um envelhecimento com mais dores e problemas de saúde.
Publicado na revista científica American Journal of Physiology, um estudo da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, explica a importância do treinamento com pesos a partir dos 60 anos ao mostrar que esse tipo de exercício pode fortalecer as conexões entre nervos e músculos.
Esse fortalecimento é fundamental porque protege os neurônios motores da medula espinhal, que são essenciais para o funcionamento adequado do corpo.
"Até agora, os pesquisadores não tinham conseguido demonstrar que o treinamento com pesos poderia fortalecer a conexão entre os neurônios motores e os músculos. Nosso estudo é o primeiro a apresentar resultados que sugerem que esse é de fato o caso", diz Casper Søndenbroe, um dos autores da pesquisa.
Caminhada
Outra atividade física recomendada para quem tem a partir de 60 anos é caminhar. Incorporar caminhadas rápidas à rotina diária pode gerar mudanças notáveis na saúde.
Mas atenção: caminhar como exercício requer uma técnica específica para maximizar seus benefícios.
Na hora da prática da atividade, a postura deve ser correta, com a cabeça erguida e o olhar para a frente, não para o chão.
Pescoço, ombros e costas devem estar relaxados. Os movimentos devem ser coordenados e decisivos, permitindo que os braços se movam suavemente.
Se feita seguindo estas orientações, a caminhada pode ajudar a melhorar a flexibilidade das pernas, a aumentar a força e a resistência à fadiga, além de queimar calorias.
É também uma estratégia útil para ajudar a prevenir o aparecimento de diabetes, reduzir dores musculares e articulares associadas à osteoartrite e fortalecer os ossos, evitando a osteoporose. Além disso, ajuda a aliviar a tensão, a reduzir o estresse, a melhorar a constipação e a promover um sono melhor.