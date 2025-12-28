Praticar atividades físicas faz bem para a saúde em qualquer idade, desde que com liberação médica. Mas após os 60 anos, um exercício em especial é apontado por especialistas como essencial para manter o bem-estar: o treinamento com pesos.

Com o tempo, os músculos se modificam e enfraquecem, o que também afeta os ossos. Um processo que atinge principalmente as mulheres, devido à menopausa. E a falta de massa muscular pode levar a um envelhecimento com mais dores e problemas de saúde.

Publicado na revista científica American Journal of Physiology, um estudo da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, explica a importância do treinamento com pesos a partir dos 60 anos ao mostrar que esse tipo de exercício pode fortalecer as conexões entre nervos e músculos.