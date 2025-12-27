O atleta bauruense João Oliveira, da equipe Fábrica de Luta, conquistou a medalha de ouro na modalidade Sanda durante o 35º Campeonato Brasileiro de Kung Fu Wushu, realizado entre os dias 10 e 14 de dezembro, em Brasília (DF). Para alcançar o lugar mais alto do pódio, Oliveira venceu três lutas, garantindo assim o seu 14º título nacional.

Aos 37 anos, João pratica kung fu há 28 anos, com foco no Sanda, modalidade de combate corpo a corpo que envolve chutes, socos e arremessos. Este foi o seu oitavo título nacional na categoria. Além da conquista em Brasília, o atleta também venceu o Campeonato Sul-Americano, em junho, e garantiu a medalha de bronze no Campeonato Mundial, disputado em setembro.

A trajetória recente do atleta é marcada por superação. Há dois anos, João enfrentou uma grave infecção bacteriana que quase resultou na amputação do pé. Recuperado, ele afirma que 2025 foi um ano vitorioso, com títulos em todas as competições disputadas e novas metas já definidas.