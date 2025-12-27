A chegada das festas de final de ano é a época mais sofrida para pets e tutores, com a intensificação do uso dos fogos de artificio com estampido. Não só animais sofrem com eles, mas todas as pessoas com sensibilidade auditiva.
Criada em agosto de 2021, a Lei Municipal número 7.476, que proíbe o manuseio, a queima e a soltura de fogos de artifício com estampidos e efeitos sonoros ruidosos em Bauru, ainda não foi regulamentada. A ausência dessa regulamentação impede a fiscalização e a punição de quem descumpre a norma, mantendo cães sensíveis ao barulho expostos a um sofrimento que poderia ser evitado.
Questionada, a Prefeitura de Bauru informou que a matéria está sob avaliação para que sejam estabelecidos procedimentos claros e eficazes, garantindo que a futura regulamentação seja aplicável, justa e alinhada ao interesse público.
A administração municipal e os tutores concordam que a aplicação da lei representa uma medida de proteção e respeito, especialmente para os cães, que possuem audição muito mais sensível do que a humana.
Ruídos intensos e explosões repentinas provocam medo extremo nos animais, podendo causar taquicardia, tremores, crises de ansiedade, tentativas de fuga, acidentes e até convulsões. Muitos cães entram em verdadeiro estado de pânico, colocando a própria vida em risco. A cirurgiã veterinária Andressa Stevanatto alerta que cada cão reage de forma diferente aos fogos.
COMPORTAMENTO
"O ouvido deles é muito mais sensível. Tem cachorro que foge, entra em desespero e se machuca gravemente. Já tive casos de animais que chegaram em parada cardíaca e não resistiram por causa dos fogos", relata.
A regulamentação da lei vem sendo cobrada há anos pelo Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (Comupda), justamente para reduzir situações como essas, que se repetem principalmente em datas festivas.
Segundo a veterinária, existem medidas que ajudam a minimizar o sofrimento dos cães sensíveis ao barulho. "O tutor deve procurar um veterinário com antecedência para avaliar o que pode funcionar melhor para aquele animal. O ideal é manter o cão dentro de casa, próximo do tutor, em um ambiente onde ele se sinta seguro. Deixar o animal do lado de fora é muito mais perigoso, porque no desespero ele pode quebrar janelas, ficar preso no portão, pular muros, fugir para a rua e acabar atropelado", explica.
Outras alternativas incluem o uso de abafadores de som, a técnica do pano amarrado ao corpo do animal para transmitir sensação de segurança e a utilização de música tranquila para reduzir o impacto do barulho. Andressa reforça que brigar ou repreender o cão nesses momentos só agrava a situação. "Quando o animal está em pânico, a reação é imprevisível. O tutor precisa manter a calma e oferecer segurança", orienta.
De acordo com a médica veterinária, a virada do ano é o período com maior índice de óbitos de pets, seja por infarto causado pelo estresse extremo ou por atropelamentos durante fugas. Para cães sensíveis ao barulho, a ausência de controle sobre o uso de fogos transforma a celebração em um momento de medo, dor e, muitas vezes, tragédia.
POSIÇÃO
Em nota, a Prefeitura de Bauru informou que a Lei Municipal número 7.476/2021 representa um avanço importante para a proteção do bem-estar animal e para a segurança de pessoas sensíveis ao ruído. "Desde sua aprovação, o tema vem sendo tratado de forma contínua pela Administração Municipal, que reconhece sua relevância e complexidade. A regulamentação da lei envolve não apenas a Coordenadoria de Bem-Estar Animal, mas também áreas responsáveis pelo controle de atividades urbanas, fiscalização e definição de penalidades - etapas que exigem análises técnicas conjuntas e alinhamento entre diferentes secretarias", consta da nota enviada à reportagem.
De acordo com ela, atenta a esta questão, a administração municipal criou a Coordenação de Bem-Estar Animal para trabalhar esta importante causa. "A Administração reforça seu compromisso em avançar na matéria com responsabilidade e coerência institucional", informa ainda o texto.