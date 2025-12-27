A chegada das festas de final de ano é a época mais sofrida para pets e tutores, com a intensificação do uso dos fogos de artificio com estampido. Não só animais sofrem com eles, mas todas as pessoas com sensibilidade auditiva.

Criada em agosto de 2021, a Lei Municipal número 7.476, que proíbe o manuseio, a queima e a soltura de fogos de artifício com estampidos e efeitos sonoros ruidosos em Bauru, ainda não foi regulamentada. A ausência dessa regulamentação impede a fiscalização e a punição de quem descumpre a norma, mantendo cães sensíveis ao barulho expostos a um sofrimento que poderia ser evitado.

Questionada, a Prefeitura de Bauru informou que a matéria está sob avaliação para que sejam estabelecidos procedimentos claros e eficazes, garantindo que a futura regulamentação seja aplicável, justa e alinhada ao interesse público.