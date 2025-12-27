A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, reforça a importância da vacinação como medida fundamental para a prevenção de diversas doenças. Entre os imunizantes disponíveis está a vacina que protege do Vírus Sincicial Respiratório (VSR), indicada para gestantes a partir da 28ª semana de gestação. O objetivo é proteger os recém-nascidos de complicações causadas pelo VSR, um dos principais agentes de bronquiolite e pneumonia em bebês.

A pasta também destaca a disponibilidade da vacina que protege do HPV, vírus relacionado a diversos tipos de câncer, como os de boca, garganta, amígdalas, língua, pênis, ânus, colo do útero, vagina e vulva.

A recomendação é que meninos e meninas recebam a dose, preferencialmente, antes do início da vida sexual, garantindo maior eficácia na proteção. Atualmente, o imunizante é aplicado em dose única em crianças e adolescentes de 9 a 14 anos. Para ampliar a cobertura vacinal, até o dia 31 de dezembro, jovens de até 19 anos que ainda não foram vacinados também podem receber a dose.