O ano de 2025 foi marcado por ansiedade, esgotamento e agravamento dos problemas de saúde mental, mas 2026 pode representar uma virada possível e realista, desde que haja postura, consciência e ação. A avaliação é do psicólogo Cláudio Salviano, que atua há mais de três décadas na área clínica e defende que o próximo ano seja encarado como uma oportunidade concreta de mudança de rumo, sem promessas irreais, mas com atitudes consistentes no dia a dia.

Segundo ele, embora seja difícil traçar uma retrospectiva exata de um tema tão complexo, alguns padrões se repetiram com frequência ao longo de 2025 e acendem um sinal de alerta para o período que se inicia.

De acordo com Salviano, este último ano funcionou como um "espelho coletivo" da saúde mental da sociedade, refletindo empobrecimento emocional, tensão constante e uma sensação generalizada de esgotamento. Quadros de ansiedade, depressão e burnout apareceram de forma recorrente nos atendimentos, muitas vezes levando pessoas a se afastarem do trabalho ou a interromperem estudos e projetos de vida.