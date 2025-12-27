Com um cenário marcado por Copa do Mundo, eleições, grande número de feriados e a transição final para a reforma tributária, 2026 promete ser um ano mais desafiador para os negócios no Brasil. Para quem se antecipar e organizar a gestão, o período pode se transformar em um terreno fértil de oportunidades. A avaliação é do consultor de negócios Henrique Oliveira, empreendedor há oito anos e cofundador da PROP Consultoria, especializada em gestão e estratégia empresarial.

Segundo ele, o próximo ano exige planejamento redobrado, principalmente porque será o último antes do impacto mais direto da reforma tributária, previsto para fevereiro de 2027. "Não é apenas uma mudança de impostos, mas uma alteração profunda na forma de gerir as empresas", explica. A tendência, de acordo com o Henrique Oliveira, é a redução significativa da informalidade, o que deve pressionar margens de lucro e obrigar empresários a revisarem preços, custos e processos internos.

Outro ponto de atenção está na relação com fornecedores. Com a ampliação do sistema de créditos tributários, comprar e vender com empresas formalizadas se tornará ainda mais estratégico. "O fornecedor passa a ser um parceiro-chave do negócio", destaca.