A próxima segunda-feira, 29 de dezembro, marca o terceiro ano da morte do Rei do Futebol. Em todo o mundo, publicações relembram gols, trajetórias e títulos de Pelé. Em Bauru e Santos, a reportagem buscou memórias que vão além dos gramados, com foco na vida cotidiana do ídolo. Foram encontrados registros raros do menino batizado de Edson Arantes do Nascimento, nascido em Três Corações (MG), além de imagens do convívio social e familiar em Bauru, quando Dico participava das peladas nas ruas centrais da cidade, como a rua Rubens Arruda, onde ganhou o apelido que se tornaria eterno: Pelé.

São dezenas de objetos e imagens, a maioria inédita ao público. O mosaico apresentado é uma amostra desse acervo e também reafirma o compromisso com a preservação da memória e o apreço de quem reconhece a relevância da trajetória do atleta do século - na versão digital (JCNET), mais fotos.

• O relojoeiro Celso Luiz Furtado mantém expostas, em sua loja na quadra 20 da rua Araújo Leite, imagens que resgatam momentos da trajetória de Pelé fora dos gramados. "O Nobuji Nagasawa (1), que dá nome de bairro em Bauru, está em uma foto na entrega de título de Cidadão ao mineiro Edson. Em outra, à esquerda o pai do rei, Dondinho, no extremo à direita Pelé já campeão mundial, em 1958, com um time de japoneses (2) da região perto da igreja Santa Terezinha, aqui em Bauru", conta.