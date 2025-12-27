O bullying, para muito além de mero fenômeno escolar, é a matriz primitiva de uma forma adulta de violência. O que nas crianças aparece como escárnio, exclusão e humilhação, no adulto reaparece como assédio moral, igualmente com humilhações, ora potencializadas com linguagem institucional, cargos, metas e discursos de produtividade. Na infância, o egocentrismo é inevitável; na vida adulta, pode se aprofundar o egoísmo. Muitos não atravessam o processo de amadurecimento moral: apenas envelhecem.

Permanecem presos a vícios cognitivos e afetivos imaturos, à incapacidade de reconhecer o outro como digno de respeito. Neste caso, o adulto assediador é uma criança que ainda não aprendeu a deslocar-se muito do próprio umbigo.

Assim, a violência não nasce necessariamente no mundo do trabalho: ela é transferida para ele. O ambiente laboral torna-se o novo pátio da escola, o chefe encarna o antigo valentão, e a vítima continua sendo aquele que não consegue escapar desse espaço de perigosa ignorância.