Nas redes sociais operadores da direita acusaram a Alpargatas, dona da marca Havaianas, de misturar publicidade com política e de adotar um suposto viés de esquerda no anúncio gravado pela atriz Fernanda Torres. Virou meme. Até o NY Times comentou.

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro pregou boicote ao chinelo que há anos é um símbolo global da cultura brasileira, vendido em mais de cem países. Os investidores venderam ações da Alpargatas que caíram 2,4% na segunda-feira. A empresa perdeu R$ 152 milhões do seu valor de mercado. Na terça-feira deram o troco. As ações subiram mais de 4%.

O cenário do audiovisual tinha como "pano de fundo" chinelos vermelhos. A atriz contratada é a mesma do filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles. O enredo faz uma crítica aos tempos da ditadura militar e ao autoritarismo. Os publicitários e Fernanda guardam silêncio em torno da polêmica. Enquanto isso os semioticistas e psicólogos aproveitam a matéria prima valiosa para estudos comportamentais. Sabe-se que o cérebro humano se apega a marcas que representam seus valores e sentimentos. O neuro marketing utiliza-se de gatilhos específicos para intensificar a fidelização ao produto. Publicitários experientes, responsáveis por grandes contas não iriam ser ingênuos a ponto de provocarem celeuma e pôr em perigo a marca que deveriam incrementar.