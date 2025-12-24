Um morador de Bauru, de 37 anos, chegou à sua casa na noite desta terça-feira (23), antevéspera de Natal, e se deparou com a concertina cortada, uma janela quebrada e uma grande bagunça dentro do imóvel, resultado de um roubo ocorrido enquanto ele estava ausente. O que chamou a atenção do morador foi o fato de ter encontrado as roupas que o ladrão vestia deixadas na casa, possivelmente porque o invasor teria usado as suas antes de fugir.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a vítima constatou que também foram subtraídas diversas outras peças de roupa, uma televisão de 32 polegadas e panelas.