Um homem de 30 anos, morador de Pirajuí (a 58 quilômetros de Bauru), teve seus pertences roubados por dois criminosos que o abordaram no Centro de Bauru, na noite desta terça-feira (23), logo após chegar de viagem ao Terminal Rodoviário, vindo do Estado do Paraná.

Enquanto procurava um local para pernoitar no município, para seguir viagem a Pirajuí na manhã desta quarta-feira (24), ele foi abordado pela dupla, que fez menção de estar armada. Um dos ladrões desferiu um soco em seu rosto, deixando-o atordoado, conforme consta no boletim de ocorrência (BO).

Segundo o BO, ele estava na quadra 5 da rua Antônio Alves quando os criminosos levaram sua mochila, que continha um notebook da marca Samsung. O rapaz procurou atendimento médico na UPA Bela Vista.