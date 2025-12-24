24 de dezembro de 2025
NO CENTRO

Homem chega de viagem a Bauru e leva soco no rosto em assalto

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Bruno Freitas
Plantão Policial de Bauru
Plantão Policial de Bauru

Um homem de 30 anos, morador de Pirajuí (a 58 quilômetros de Bauru), teve seus pertences roubados por dois criminosos que o abordaram no Centro de Bauru, na noite desta terça-feira (23), logo após chegar de viagem ao Terminal Rodoviário, vindo do Estado do Paraná.

Enquanto procurava um local para pernoitar no município, para seguir viagem a Pirajuí na manhã desta quarta-feira (24), ele foi abordado pela dupla, que fez menção de estar armada. Um dos ladrões desferiu um soco em seu rosto, deixando-o atordoado, conforme consta no boletim de ocorrência (BO).

Segundo o BO, ele estava na quadra 5 da rua Antônio Alves quando os criminosos levaram sua mochila, que continha um notebook da marca Samsung. O rapaz procurou atendimento médico na UPA Bela Vista.

