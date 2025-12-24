Bauru entra mais uma vez no ciclo das eleições para deputados estaduais e federais carregando um paradoxo conhecido: tem peso eleitoral relevante, mas ainda sofre para converter votos em representatividade política efetiva.

Na última eleição geral, o município contou com cerca de 282 mil eleitores aptos, número que, por si só, seria suficiente para eleger ao menos um deputado com folga, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. No entanto, os dados mostram uma realidade menos animadora.

Em 2022, mais de 50% dos votos válidos para deputado federal dados pelo eleitor bauruense foram destinados a candidatos de outras cidades. Ou seja, a maioria do eleitorado optou por nomes sem vínculo direto com o município. Na disputa para deputado estadual, o cenário foi apenas um pouco menos desfavorável: quase metade dos votos também saiu de Bauru, espalhando-se por candidaturas externas.

Esse comportamento do eleitor não acontece por acaso. Ele é reflexo direto da fragilidade histórica das candidaturas locais, muitas surgem sem lastro político consistente, sem articulação regional e, principalmente, sem projeto claro de representação.