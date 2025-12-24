A célebre indagação de Cícero ao Senado Romano, “Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?” (Até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência?), nunca soou tão atual e necessária no cenário brasileiro. O que assistimos hoje não é apenas uma crise institucional passageira, mas o ápice de uma decomposição moral que emana da cúpula do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal (STF), que deveria ser o bastião da Constituição e o refúgio da sobriedade democrática, transformou-se em um epicentro de desavenças, vaidades e, tragicamente, de uma depravação de costumes que choca a nação.

A promiscuidade exibida entre membros da alta corte, banqueiros e políticos de índole questionável não é apenas um deslize ético; é uma afronta direta ao cidadão comum que ainda acredita no império da lei. Quando ministros se envolvem em bate-bocas públicos, trocando acusações que variam de desonestidade intelectual a chantagens de bastidores, a liturgia do cargo é assassinada em praça pública. O ambiente tóxico que se instalou nos gabinetes de Brasília não fica restrito ao Planalto Central; ele escorre pelas instituições, contamina as relações sociais e projeta uma imagem de "república de bananas" perante a comunidade internacional.

A gravidade da situação reside na perda total da decência. O relato de desonestidade intelectual dentro dos próprios gabinetes sugere que a interpretação da lei se tornou um joguete de interesses pessoais e políticos, e não um exercício de busca pela justiça. Essa podridão, como bem define o sentimento popular, agride a consciência de quem ainda possui valores morais sólidos. O mais doloroso é perceber que esses títeres imorais parecem ter perdido a capacidade de sentir vergonha. Eles agem como se estivessem acima de qualquer escrutínio, ignorando que o exemplo que dão hoje é o veneno que nossos filhos beberão amanhã.