Está se tornando cada dia mais improvável a manutenção da paz no território latino-americano, inclusive no Brasil. Os Estados Unidos bloquearam militarmente a Venezuela (por mar e ar) e exigem que o presidente do vizinho país, Nicolás Maduro, deixe o poder em razão da denúncia de fraude eleitoral que lhe pesa desde as últimas eleições, onde festejou a vitória mas não conseguiu comprovar ter recebido maior número de votos do que seu concorrente. Desde que estabeleceu o bloqueio marítimo e aéreo, os EUA já afundaram no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico, 15 embarcações que, segundo denúncias, estariam a serviço do narcotráfico. Mais de 100 tripulantes já perderam a vida nesses incidentes. Nos últimos dias, as tropas de Donald Trump interceptaram três navios petroleiros que circulavam pela região a serviço da Venezuela. E o presidente Maduro, em vez de renunciar, acusa os EUA de estarem “roubando” o petróleo da Venezuela e promete reagir militarmente. A paz torna-se cada vez mais precária na área e o conflito não se restringe aos dois países em questionamento.

No último final de semana, na reunião dos países do Mercosul, realizada no Chile, o Brasil e o Uruguai decidiram por apoiar a Venezuela e Nicolás Maduro, em oposição a Argentina e outros países da região que fizeram eleições recentemente e hoje são governados por partidos de direita.

É difícil prever as reações dos Estados Unidos e suas consequências no atual quadro político latino-americano. O principal temor está nas reações de Trump, que já impôs sanções aos diferentes países (entre eles o Brasil) e ainda guarda pendências para decidir proximamente. No caso brasileiro, a redução das tarifas de importações de nossos produtos e a questão de vistos e aplicação da Lei Magnitsky a autoridades de nosso País.