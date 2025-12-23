Quando o presente é presença
Na língua portuguesa, há uma coincidência linguística que ultrapassa o mero acaso: presente designa tanto aquilo que se oferece quanto o tempo em que se vive. Essa convergência de sentidos indica que o ato de dar e a experiência de estar se inscrevem no mesmo horizonte simbólico, no qual a ênfase recai menos sobre o objeto e mais sobre a relação e a vivência.
Em um cotidiano atravessado pela velocidade e pela dispersão, o agora tende a se rarefazer, frequentemente deslocado por expectativas futuras ou por recordações idealizadas. Reconquistá-lo exige uma escolha deliberada de permanência, atenção e disponibilidade. Trata-se de um tempo que não se acumula nem se antecipa, tampouco se repete: apenas se vive.
É sob essa perspectiva que o Natal pode ser revisto hoje: não apenas como um rito de circulação de bens, mas como uma ocasião para reafirmar o valor do tempo compartilhado. O presente, nesse enquadramento, deixa de ser coisa e se afirma como condição — o instante vivido em comum, sustentado pela convivência e pela experiência.
Restabelecer vínculos, no tempo presente, implica retomar essa noção fundamental: aquilo que verdadeiramente se oferece não é o que se guarda, mas a presença que se disponibiliza. Estar com o outro — no olhar atento, na escuta cuidadosa, na atenção plena — tornou-se exceção em uma rotina fragmentada e intensamente mediada por tecnologias. O Natal pode, assim, ser entendido como um convite a desacelerar e a deslocar o foco do fazer para o compartilhar.
O tempo vivido em conjunto se manifesta em gestos simples: sentar-se à mesa, sustentar uma conversa sem interrupções, contar uma história, reconhecer ausências. Nessas situações, dar deixa de ser troca e se converte em cuidado; não em valor mensurável, mas em relação continuamente renovada. Reconectar-se, hoje, é reconhecer o outro como parte de um laço, e não apenas como destinatário de algo.
Pensar o Natal a partir dessa chave permite atualizá-lo como prática de proximidade, e não como celebração do consumo. Um tempo em que oferecer algo equivale a parar, a habitar o instante e a tornar-se disponível.
Talvez seja por isso que o Natal preserve seu sentido: porque recorda que o presente mais profundo não se embrulha — é estar aqui, agora.