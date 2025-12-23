Na língua portuguesa, há uma coincidência linguística que ultrapassa o mero acaso: presente designa tanto aquilo que se oferece quanto o tempo em que se vive. Essa convergência de sentidos indica que o ato de dar e a experiência de estar se inscrevem no mesmo horizonte simbólico, no qual a ênfase recai menos sobre o objeto e mais sobre a relação e a vivência.

Em um cotidiano atravessado pela velocidade e pela dispersão, o agora tende a se rarefazer, frequentemente deslocado por expectativas futuras ou por recordações idealizadas. Reconquistá-lo exige uma escolha deliberada de permanência, atenção e disponibilidade. Trata-se de um tempo que não se acumula nem se antecipa, tampouco se repete: apenas se vive.

É sob essa perspectiva que o Natal pode ser revisto hoje: não apenas como um rito de circulação de bens, mas como uma ocasião para reafirmar o valor do tempo compartilhado. O presente, nesse enquadramento, deixa de ser coisa e se afirma como condição — o instante vivido em comum, sustentado pela convivência e pela experiência.