O presidente Lula vai vetar o Projeto de Lei da Dosimetria, aprovado pelo Congresso, que reduz as penas do ex-presidente Bolsonaro, dos militares golpistas e assessores. Estão incluídas como beneficiárias as centenas de pessoas que foram estimuladas a participar do quebra-quebra de 2023.

Lula tenta disfarçar junto a militância a sua independência em relação à ajuda dada pela sua base aliada para que a "anistia nutella" fosse aprovada. Tudo fez parte de um acordão político, do qual participou o próprio STF ao dar o seu "nada obsta" às mudanças legais "in bonam partem". O líder petista no Senado, Jacques Wagner, confessou ter articulado o acordo. A aprovação era inevitável, ainda que seja contra o mérito do texto, justificou. Em troca de não travar a tramitação do projeto, conseguiu apoio para acelerar outro projeto, este de alto interesse do governo. Aquele que corta incentivos fiscais e eleva a tributação de bets, fintechs e de juros sobre o capital próprio. A manobra vai dar mais R$ 20 bilhões para a equipe econômica fechar as contas do ano, e evitar as perigosas "pedaladas" que custaram o mandato de Dilma. Lula sabe que o seu veto terá o alcance de um cuspe. Será rejeitado pelo Congresso.

Outro presente de Natal para Lula foi o resultado da pesquisa Quaest recém-divulgado, sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro. O filho Zero-1 foi aceito pelo eleitorado e está em situação melhor do que a do governador Tarcísio de Freitas, antes o favorito. Essa performance agradou a todos, inclusive ao próprio Lula. Foi como se dissesse: "É esse mesmo que a gente quer". O Centrão nunca deixou de manifestar preferência pelo governador de São Paulo. Seria "o mais forte" para concorrer com Lula, sem aquele carimbo do nome Bolsonaro.