JAÚ

PM recupera botijão de gás e óleo diesel furtados na região

Tempo de leitura: 1 min
Facebook/Reprodução
Equipes identificaram o veículo usado no transporte dos itens e localizaram os suspeitos
Um botijão de gás de 13 quilos e quatro galões de óleo diesel, totalizando 11 litros, foram furtados de uma carreta nesta quarta-feira (17), em Jaú. O motorista percebeu o crime e acionou a Polícia Militar (PM), que recuperou os itens.

De acordo com o portal de notícias “Tem Coisas Que Só Acontecem em Jaú-SP”, durante o patrulhamento, os policiais localizaram os objetos em uma área de mata próxima ao local do furto. O material foi reconhecido pela vítima e recuperado.

A partir das informações colhidas, as equipes identificaram o veículo usado no transporte dos itens e localizaram os suspeitos. Um deles, já conhecido nos meios policiais, confessou participação no crime.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária (CPJ). Um dos envolvidos permaneceu detido à disposição da Justiça, enquanto os demais foram liberados após os procedimentos legais.

