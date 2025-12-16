O bullying, para muito além de mero fenômeno escolar, é a matriz primitiva de uma forma adulta de violência.

O que nas crianças aparece como escárnio, exclusão e humilhação, no adulto reaparece como assédio moral, igualmente com humilhações, ora potencializadas com linguagem institucional, cargos, metas e discursos de produtividade.

Na infância, o egocentrismo é inevitável; na vida adulta, pode se aprofundar o egoísmo. Muitos não atravessam o processo de amadurecimento moral: apenas envelhecem.