“Quando a Intermarché nos procurou para criar um novo filme de Natal, escolhemos a animação por seu toque mágico”, explica Victor Chavalier, redator da Romance. O lobo, diz Chavelier, “é um personagem muito humano. Ele se sustenta sozinho e está cansado de ser lobo mau. Assim que fizemos o roteiro consultamos o estúdio de animação para dar vida a ele”.

Lançado, recentemente, no começo de dezembro, em três dias, o vídeo já teve mais de 30 milhões de visualizações. Criado pela agência Romance sediada em Paris e pelo Illogic Studios, o filme é cem por cento francês, sem Inteligência Artificial e foi elaborado para a ser a grande mensagem natalina de fim de ano da rede de supermercados francesa Intermarché. Com dois minutos e trinta segundos, o anúncio mistura atores e desenho animado para contar a história de um lobo que se sente mal-amado e que decide virar vegetariano para conquistar a amizade dos outros animais e, assim, ter uma festa de Natal rodeado de amigos.

Por essa, nem o francês Charles Perrault, autor mais conhecido por registrar e popularizar o conto “Chapeuzinho Vermelho” nem o australiano Joseph Jacobs, criador da versão mais famosa de “Os Três Porquinhos”, esperavam. A clássica figura do lobo mau, quem diria, se arrependeu, virou vegetariana e entrou no clima fraterno e cristão do Natal. Roubou a cena do Papai Noel. Essa virada na imagem de um dos mais temidos personagens das histórias infantis - que transforma o vilão da floresta, num herói improvável, foi idealizada numa a campanha publicitária que viralizou em minutos e conquistou milhões de fãs em todo mundo.

Tudo começa numa tradicional e animada reunião de família, na noite da celebração cristã, na qual o tio presenteia o sobrinho, de máximo seis anos, com um lobo de pelúcia. A criança se assusta e rejeita o brinquedo. A mãe tenta amenizar o constrangimento da cena e diz: “Ele tem medo de lobos”. O tio, então, explica ao menino que aquele era um lobo bom, regenerado; ele improvisa e começa a contar a todos a história do bicho que se arrependeu de suas maldades, deixou de ser carnívoro e se tornou vegetariano.

Neste momento, os atores são substituídos por desenhos. Entra o lobo mal-amado caminhando solitário sobre a neve na floresta. Ao se aproximar da bicharada que montava a árvore de Natal, todos saem correndo; um porco espinho mais corajoso comenta: “também se você não comesse todo mundo!” E o lobo responde: “Eu sou um lobo. O que você quer que eu coma?” E o porquinho explica: “Não coma gente nem bichos, há cenouras, cogumelos, frutas, legumes…” E a fera pergunta: “Como se caça legumes?” O lobo, então, volta solitário para sua toca e começa a ler livros sobre pratos vegetarianos. Rapidamente prepara e consome receitas com champignons e castanhas, tortas com alho-poró, fica viciado em cerejas que deixam sua boca toda vermelha; o que ainda causa um certo terror aos vizinhos... Mas a verdade, é que o lobo, outrora mau, convence a todos que se tornou inofensivo e acaba sendo aceito para se sentar à mesa na ceia de Natal da floresta. O lobo sorridente brinda com os novos amigos e, assim que termina essa cena, voltam os atores; surge o tio terminando de contar a história à família; ele sorri ao perceber que o sobrinho já dormia abraçado ao lobo de pelúcia. No final do vídeo, surge a mensagem da rede de supermercados Intermarché: “Todos nós temos uma razão para comer melhor.” Importante realçar que o número de vegetarianos na França é muito baixo. Menos de 5% da população francesa são adeptos ao vegetarianismo. Já no mundo, segundo estimativas internacionais, são 625 milhões de vegetarianos – 5 a 8% da população do planeta. Acredito que o lobo arrependido do comercial, com todo esse sucesso, vá incrementar esses índices.

Ainda neste Natal, a imagem do lobo bom da Intermarché deve ser imortalizada em brinquedos de pelúcia. O filme publicitário foi todo sonorizado com a canção “Le mal aimé” de Claude François, sucesso em 1974 e que, agora, está no topo das plataformas de streaming. Música que deixa o protagonista da campanha com um ar ainda mais carente.