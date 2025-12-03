A 3ª Copa Amizade de Kickboxing foi realizada no útlimo domingo (7), no Ginásio da ITE, reunindo atletas de nove cidades em um evento promovido pela Liga Centro-Oeste Paulista de Kickboxing e chancelado pela CBKB. Foram disputadas 54 lutas, incluindo a participação especial de uma atleta PCD, reforçando o caráter inclusivo e acolhedor da competição, informa a organização.

Segundo o diretor da Liga e organizador do evento, Mestre Silva, foi uma oportunidade aos atletas estreantes de adquirir experiência real de combate. “A chancela da CBKB, maior entidade do kickboxing brasileiro, reforça a credibilidade e o peso competitivo da Copa Amizade, garantindo reconhecimento nacional aos atletas", acrescentou.

A equipe Centro de Treinamento Team Silva sagrou-se campeã geral com 16 medalhas de ouro, seguida pelo Dojo Masella (SP), com 15 ouros, enquanto Monstros Fight (Garça) e Força Top Team (Bariri) dividiram o terceiro lugar.