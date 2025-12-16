16 de dezembro de 2025
NO GINÁSIO DA ITE

Projeto de kickboxing faz exame de graduação com 170 crianças

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
O 'Guerreiros do Futuro' conta com apoio da Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria de Esportes e Lazer (Semel) e Secretaria de Assistência Social
O projeto “Guerreiros do Futuro Kickboxing” realizou, no dia 6 de dezembro, um grande exame de graduação no Ginásio da Instituição Toledo de Ensino (ITE), em Bauru, reunindo 170 crianças dos polos Fundato Cite Santa Cândida, Bela Vista e Centro de Treinamento Team Silva.

O evento destacou o avanço técnico e disciplinar dos alunos, reforçando o papel do esporte na formação cidadã, segundo os gestores e organizadores, Mestre Silva e Karla Weckwerth. Eles acrescentam que o intuito do projeto é transformar vidas através do esporte.

O Guerreiros do Futuro conta com apoio da Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria de Esportes e Lazer (Semel) e Secretaria de Assistência Social, que reconhecem o impacto positivo do kickboxing no desenvolvimento social das crianças, destaca a organização. "A graduação encerrou com celebração e orgulho, simbolizando mais uma etapa de crescimento para todos os participantes", finalizam os mestres.

