A Emeii Rosa Inês Ungaro Verinaud, localizada no Pousada da Esperança 2, em Bauru, foi furtada e vandalizada. O crime repercutiu em redes sociais. Um dos vídeos postados informa que a ronda escolar não existe mais e que o alarme foi retirado, cobrando a instalação de câmeras de segurança. A reivindicação ocorre justamente em um período em que a cidade discute concessões de serviços públicos pretendidas pelo governo municipal, que requerem investimentos da ordem de R$ 10,9 bilhões.

Nas imagens que circulam pelas redes sociais mostram que os criminosos cortaram a concertina e entraram nas dependências pelos fundos da unidade, onde arrombaram a cozinha, a área de serviço e os banheiros dos funcionários. Fugiram com itens como panelas e produtos da merenda escolar.

Antes, porém, espalharam temperos (orégano, colorau e açafrão) por toda a cozinha, incluindo janelas, armários, banheiros e lavanderia, onde também jogaram sabão em pó no chão. No banheiro dos funcionários, os armários foram arrombados e os objetos que estavam dentro, jogados no chão. Toda a fiação externa, de internet e elétrica, foi arrancada junto com as canaletas.