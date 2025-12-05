Dois suspeitos, um homem de 23 anos e um adolescente de 16, foram detidos por policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) durante uma ação de patrulhamento no Jardim Petrópolis, em Bauru, no início da noite desta quarta-feira (3). O local é conhecido pela polícia como ponto de venda de drogas.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), os policiais avistaram os dois indivíduos por volta das 18h. Ao notarem a presença da viatura, a dupla correu para uma área de mata, mas foram alcançados e abordados. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado inicialmente, eles admitiram aos policiais que estavam no local para vender drogas.

Durante buscas na área, a equipe localizou diversas porções de entorpecentes, dinheiro em notas e um simulacro de arma de fogo. No total, foram apreendidos mais de 700 porções entre cocaína, crack, maconha e drogas sintéticas, além de uma balança de precisão, um simulacro de revólver e R$ 323,35. A droga estava distribuída em tijolos, pinos e embalagens diversas.